Maradona e l’amichevole nel fango ad Acerra. Il tutto per un bambino gravemente malato.

Un ricordo indelebile nella mente di tutti gli appassionati di Maradona è l’amichevole del 1985 ad Acerra, in un campo poco adatto, tra la pioggia e il fango. Il tutto per raccogliere soldi da donare alla famiglia di un bambino gravemente malato.

Un’amichevole di beneficienza che proprio Maradona decise di giocare dopo che Pietro Puzone, riserva del primo Napoli di Diego e nato ad Acerra, aveva conosciuto un concittadino tifoso degli azzurri che aveva un figlio gravemente malato. “Aveva un brutto problema alla bocca – raccontò Puzone – e l’unico modo per guarire era operarsi in Francia. Ma non aveva soldi abbastanza”.

Puzone pensa immediatamente a una partita di beneficenza al San Paolo ma la dirigenza del Napoli si oppone per paura che qualche giocatore possa farsi male. Maradona però accoglie senza un dubbio la richiesta del compagno e, si narra, paga i 12 milioni di assicurazione.

L’amichevole nel fango ad Acerra

Le immagini di quell’amichevole disputata sul campo cittadino di Acerra in un freddo lunedì di febbraio, a sole 24 ore dalla vittoria in campionato contro la Lazio per 4-0, dicono più di tutto. Maradona che si scalda in un parcheggio in mezzo alle auto. Poi in un campo di fango, sotto la pioggia dà spettacolo, segnando tra l’altro un gol simile a quello che un anno e mezzo dopo diventerà quello più bello mai visto su un terreno di calcio. (fonte CORRIERE.IT)