Maradona in cielo, la Luna e le nuvole a molti ricordano el “Pibe de Oro” con la maglia dell’Argentina.

C’è quasi un qualcosa di mistico in un video che arriva dall’Argentina e che mostra nuvole e Luna come a creare una sorta di immagine di Maradona in cielo. Un video che ovviamente in breve tempo è diventato virale e che a molti argentini, leggendo tra i commenti, ha fatto gridare al “miracolo”.

Nella didascalia del video si legge: “Ieri sera vedevo la Luna, era così bella che ho voluto filmarla. Alla fine ho visto che dallo smartphone l’immagine era completamente diversa da ciò che stavo guardando. E oggi un amico mi ha fatto notare che ho visto qualcosa di inimmaginabile”. Girato a Paranà, in Argentina e pubblicato su Instagram.

Sui social gli utenti hanno condiviso la clip gridando al “miracolo”: la luce della luna tra le nuvole, infatti, a molti ha ricordato Diego Armando Maradona, di spalle, con la maglia numero 10 dell’Argentina.

Maradona, è ancora giallo sulla morte

La dinamica della morte di Diego Armando Maradona continua ad infoltirsi di novità. Oggi è stata la volta dell’avvocato Rodolfo Baqué, legale dell’infermiera Dahiana Madrid, il quale ha rivelato che due mercoledì fa, Maradona è caduto nella villa dove era stato trasferito ed ha sbattuto la testa sul lato destro, opposto a quello da dove era stato estirpato un ematoma subdurale.

Nelle dichiarazioni alla tv TN, Baqué ha dichiarato che “giorni prima di morire, Maradona è caduto ed ha sbattuto la testa. Non è stato un colpo molto forte, ma ha riguardato il lato destro, contrario a quello dell’operazione. Lo hanno fatto rialzare subito. Nessuno ha chiamato una clinica. Forse per scelta dello stesso Maradona. Ma lui non poteva decidere una cosa del genere”. (Fonte YouTube).