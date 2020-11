“Maradona è morto”, l’annuncio in lacrime del giornalista argentino VIDEO.

A dare per primo l’annuncio della morte di Diego Armando Maradona è stato il giornale Clarin. Subito dopo la notizia è stata ripresa dai media di tutto il mondo. In televisione, specie in Argentina, molti conduttori non sono riusciti a trattenere le lacrime. È quanto accaduto a Guillermo Andino che conduceva la trasmissione di approfondimento “Informados de todo”, sul canale America. Andino è il giornalista che, dagli schermi di America Tv, ha dovuto annunciare in diretta la morte di Maradona non riuscendo a trattenere le lacrime. “E’ morto Maradona, non avrei mai pensato di dover dare questa notizia”. (fonte YOUTUBE)