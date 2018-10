ROMA – Spavento per Diego Armando Maradona. L’attuale allenatore dei Dorados de Sinaloa in Messico, ha avuto qualche problema di troppo prima di una sessione di allenamento della sua nuova squadra. L’ex Pibe de Oro, infatti, si era presentato in campo quasi impossibilitato a camminare e sostenuto dal suo vice Luis Islas per evitare conseguenze peggiori.

Maradona infatti soffre di artrosi, che lo ha colpito alle ginocchia, un problema già riscontrato più volte negli scorsi mesi e che gli aveva impedito anche precedentemente di essere in campo. A giugno aveva subito una procedura per placare il dolore: la viscosupplementazione, un processo di infiltrazioni. Ma chissà che alla prossima vittoria non possa tornare a ballare, come fatto ultimamente dopo una vittoria dei suoi, dimenticandosi del suo ginocchio malconcio.

“Il gran capo si è fermato nell’attesa che passino i suoi problemi fisici, ma siamo in buone mani con Islas”, ha spiegato il club con un tweet dal suo account ufficiale.