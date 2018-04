MONACO – Marcelo e il suo incredibile controllo della palla. Il brasiliano protagonista del match di andata di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid riceve una palla al 59esimo minuto da un compagno e la stoppa con una maestria e una facilità da vero campione che lascia senza parole.

Marcelo mette a segno anche uno due gol con cui il Real Madrid ha vinto sul campo del Bayern, grazie ad un bel sinistro al volo. Il Real conferma così la propria fama di squadra che quando c’è da fare sul serio non fa concessioni, nonostante spesso sia stato il Bayern a fare la partita, con tanti cross messi inutilmente in mezzo da Ribery.

Ai rossi di Baviera, che nei primi 32 minuti hanno perso per infortunio prima Robben e poi Boateng, non è bastato fermare Cristiano Ronaldo, la vittoria se l’è presa la squadra campione in carica. Prima col bel sinistro a volo del brasiliano dopo un tentativo di rovesciata di Ronaldo, poi, al 57esimo, con una ripartenza micidiale innescata da un errore di Rafinha che ha regalato palla al duo Lucas Vazquez e Asensio, per la stoccata di quest’ultimo subentrato all’infortunato Isco ad inizio ripresa. Ora Kiev in cui si giocherà la finale di Champions, per il Madrid è sempre più vicina.