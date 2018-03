MODENA – “Vorrei raggiungere più persone possibili così che possano imparare a reagire e a difendersi contro il bullismo“.

Lo dice in un video pubblicato sul web e diventato virale, Marco Baruffaldi, 22 enne di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, affetto da sindrome di down.

Il giovane è già conosciuto proprio su Internet per aver firmato il suo manifesto rap ‘Siamo diversi tra noi’, sempre contro il bullismo, che ha raccolto migliaia di visualizzazioni. “Fin da piccolo – spiega il 22enne – a scuola sono stato maltrattato brutalmente. Un ragazzino mi picchiava continuamente, mi minacciava. E ho subito di peggio da un insegnante di sostegno: mi prendeva a sberle, mi pestava i piedi, mi insultava. Mi seguiva con l’auto per minacciarmi, perché non voleva che lo dicessi ai miei genitori. E io non ho mai detto niente”. L’appello si chiude con il 22enne che rende pubblici i propri contatti affinché le vittime lo contattino.

A seguire l’appello di Marco pubblicato su Facebook. Nel secondo video, il brano rap “Siamo diversi tra noi”, cantato sempre da Marco Baruffaldi.