ROMA – Acqua che entra da tutte le parti, la nave che balla come non mai. Il maltempo che ha colpito la costa Atlantica degli Stati Uniti con la tempesta Grayson che ha causato non pochi problemi anche a chi era in mare per un crociera.

La Norwegian Cruise Line si trova nel bel mezzo della tempesta: come mostrano i video postati su YouTube, quello che doveva essere un viaggio di piacere si è trasformato in un vero e proprio incubo.