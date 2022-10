Marge Simpson arrabbiata e con una ciocca di capelli in mano

Marge Simpson è tornata davanti al Consolato generale dell’Iran. E’ infatti visibile la nuova opera di aleXsandro Palombo “The Cut 2”. L’immagine raffigura Marge Simpson che mostra il dito medio alzato. La nuova Marge apparsa oggi è molto arrabbiata ed ha una ciocca di capelli in mano.

Marge Simpson era “apparsa” qui lo scorso 5 ottobre

Il 5 ottobre, davanti al consolato era apparsa l’opera The Cut in cui Marge Simpson tagliava i suoi iconici capelli per celebrare il coraggio delle donne iraniane e omaggiare Mahsa Amini picchiata a morte dalla polizia morale perché indossava male l’hijab. L’opera murale era stata rimossa il giorno dopo. La Marge ha sempre una ciocca di capelli in mano. Questa volta è però decisamente più arrabbiata.

“La loro libertà è la nostra libertà”

“Mantenere viva l’attenzione su questo drammatico evento è di vitale importanza perché è l’unico modo che abbiamo per sostenere con forza i giovani iraniani. La loro libertà è la nostra libertà”. Così aleXsandro Palombo spiega il motivo per cui ha voluto riportare la sua Marge Simpson sui muri davanti al Consolato generale dell’Iran a Milano in viale Monte Rosa 88.

In Iran è vietata la commercializzazione e la diffusione dei Simpson

La scelta di Palombo nel rappresentare Marge Simpson – spiega l’artista – è mirata: dal 2012 il governo dell’Iran ha vietato la commercializzazione e la diffusione dei Simpson perché secondo il regime “corrodono la morale della gioventù iraniana”.

Dai suoi profili social hanno sostenuto l’opera di Palombo, Carolyn Omine, scrittrice Tv ed Executive Producer dei Simpson con cui ha vinto quattro Emmy Awards, e il politologo Ian Bremmer.