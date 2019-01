ROMA – Mentre le scuole a Roma rischiano di non riaprire dopo le vacanze di Natale per l’emergenza rifiuti, con l’immondizia che abbonda dopo le feste davanti alle scuole primarie e dell’infanzia, Maria Amelia Monti e Angela Finocchiaro ironizzano sulla raccolta differenziata nella capitale. Un’ironia amara in un video postato sui social che ha presto fatto il giro del web.

Le due attrici, storici volti della Tv delle ragazze, trasmissione di Raitre recentemente tornata in onda, nel filmato provano a spiegare come si fa la raccolta differenziata a Roma nelle condizioni attuali, con sacchi e immondizia varia per strada.

“Come la fate voi la differenziata a Roma?”: inizia così il dialogo tra le due protagoniste del videoclip intitolato “La Grande Mondezza”. Nello sketch le due attrici si trovano davanti ad alcuni cassonetti stracolmi ai piedi dei quali c’è una lunga distesa di sacchetti di immondizia. Nonostante questa situazione le due attrici tentano di differenziare accuratamente i loro rifiuti. Una scena paradossale e comica, se non fosse tragica.