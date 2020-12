Maria Elena Boschi contro Lilli Gruber per le foto con Giulio Berruti mostrate a Otto e Mezzo

A Otto e Mezzo su La7 Maria Elena Boschi contro Lilli Gruber. il botta e risposta nasce quando la conduttrice ha mostrato le foto del settimanale Chi. Foto della Boschi senza mascherina insieme al fidanzato Giulio Berruti.

“Io e il mio compagno indossavamo la mascherina. Le foto ci hanno colto quando l’avevamo abbassata, ma è durato solo un minuto, il tempo di scattarci un selfie. Penso sia normale, essendo ormai congiunti, stiamo insieme”, ha spiegato la Boschi (capogruppo alla Camera di Italia Viva). Lilli Gruber infatti le aveva ricordato che alcune persone hanno pagato una multa per questo motivo.

Il botta e risposta tra Maria Elena Boschi e Lilli Gruber prosegue

“Grazie per avermi consentito di fare questa precisazione. Anche se con centinaia di morti da Covid-19 e tutti i temi importanti che abbiamo sul tavolo, mi piacerebbe parlare di come utilizziamo i soldi del Recovery Fund più che della mia mascherina”, ha aggiunto ancora Boschi. “Lei è una persona pubblica ed è tenuta al buon esempio, perciò se viene fotografata senza mascherina deve dare spiegazioni”, le dice ancora Lilli Gruber.

Ma anche dopo la puntata si prosegue… Maria Elena Boschi infatti ha espresso sui social il suo commento piccato su quanto avvenuto a Otto e Mezzo: “Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo #Ottoemezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del #RecoveryFund. Mi spiace per gli ascoltatori”. (Fonte Otto e Mezzo).