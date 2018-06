ROMA – Maria Elena Boschi ha partecipato a una conferenza stampa sulle ciliegie baresi di Turi. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Un tema su cui l’ex ministro appare molto esperta.

“Ben volentieri ho accolto il vostro invito – dice rivolta ai produttori di un’azienda biologica pugliese – dopo aver partecipato, due anni fa alla festa a Turi e aver imparato ad apprezzare la qualità del prodotto ma essendomi anche innamorata della festa e di tutto il lavoro che c’è dietro per far arrivare queste bellissime ciliegie nelle nostre tavole”.

La Boschi non si risparmia nella difesa del “lavoro fatto dai governi di centrosinistra a sostegno dell’agricoltura” e dice: “Credo che la riduzione di tassazione per gli under 40 sia stato un elemento importante per incentivare i giovani. Ricordo le misure per eliminare l’Imu agricola e anche il lavoro per la tutela dei prodotti italiani come la certificazione del latte, il pomodoro e la pasta italiana”.