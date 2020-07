Marichka Padalko, la giornalista ucraina perde una capsula del dente in diretta VIDEO

Una giornalista ucraina, Marichka Padalko, durante un telegiornale ha perso la capsula dell’incisivo superiore.

Marichka Padalko, malgrado l’incidente, è andata avanti facendo finta di niente.

Come se niente fosse, infatti, la giornalista ha cercato di mantenere la calma continuando il suo lavoro e prendendo velocemente il dente con una mano.

L’episodio però, come ovvio, non è passato inosservato sui social. E in poche ore il video è, come è d’obbligo dire in questi casi, diventato virale sulla rete.

“Onestamente – ha poi spiegato la giornalista parlando del video – ho pensato che l’incidente sarebbe passato inosservato.

Ma avevo sottovalutato l’attenzione dei nostri spettatori”.

La povera conduttrice ucraina, in effetti, ha sottovalutato l’attenzione dei fan sui social.

D’altronde non è la prima volta che un giornalista televisivo diventa protagonista sul Web.

Di precedenti ne è pieno il Web.

Solo qualche settimana fa, per esempio, il video di una giornalista interrotta in diretta dal figlio fece il giro del mondo.

Padalko ha comunque affrontato con ironia la vicenda e ha raccontato che questa è stata l’esperienza più curiosa che ha vissuto nei suoi 20 anni come presentatrice.

La giornalista ha poi spiegato che la rottura del dente fu causata da un incidente domestico con sua figlia, avvenuto più di 10 anni fa. (Fonte: YouTube).