MARINA DI CARRARA (MASSA CARRARA) – Tromba d’aria prima delle 5 di oggi, venerdì 15 novembre, a Marina di Carrara in provincia di Massa Carrara.

Devastato il ristorante di un hotel sul lungomare, attualmente chiuso, e danneggiati anche alcuni stabilimenti balneari. Nessuno è rimasto ferito. In particolare la tromba d’aria ha fatto volare via la copertura sulla strada del ristorante dell’albergo, finito in strada. La zona del lungomare è tutt’ora bloccato perché i vigili del fuoco stanno bonificando l’area dai detriti sospinti dalle fortissime raffiche di vento. Un video mostra i danni provocati dalla furia del vento.

Nei giorni scorsi, delle violentetromba d’aria hanno colpito anche il sud, nello specifico Porto Cesareo in Puglia e Matera in Basilicata. Nella cittadina del Salento si registrano danni gravi al porto turistico di Ponente e crolli della parte alta di un pontile in muratura e di muretti di recinzione.

Un pontile della darsena, lungo 60 metri, è stato sollevato e trascinato via dal vento e dal mare in burrasca e ha portato con sé tutte le barche ormeggiate. Attualmente vi sono centinaia di barche ammassate: alcune sul molo, altre sono finite nell’area giochi situata a circa 300 metri di distanza. A seguire un video che documenta quanto accaduto.

Fonte: Ansa, YouTube