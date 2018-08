ROMA – A vincere la prima edizione del Grande Fratello, quella che cominciò il 21 dicembre 2000, fu la biondissima Cristina Plevani. In pochi però hanno dimenticato personaggi diventati molto noti in quell’edizione come il rimpianto Pietro Taricone e le, Marina La Rosa.

Era lei la concorrente più seducente della “Casa”: non a caso soprannominata “gatta morta”. Ed ora, a 18 anni da quella prima storica edizione, la “gatta morta” non ha perso il gusto di sedurre. Basta dare una sbirciata al suo profilo Instagram e alle foto in lingerie in cui “rifà” la pubblicità di Dolce e Gabbana. Nell’accompagnare gli scatti Marina scrive: “Perché sarà di certo interessante essere ‘abbastanza Dolce & Gabbana’ ma essere Marina La Rosa è molto di più”. Come darle torto? Marina, infatti, a 41 anni dimostra di avere ancora molte frecce al suo arco.

Di lei si era parlato qualche giorno fa. In quell’edizione, nella Casa c’era anche Rocco Casalino, esponente del Movimento 5 Stelle e portavoce di Palazzo Chigi. E lei lo ha difeso dicendo: “L’ ho sempre reputato una persona molto intelligente. Il problema è che, una volta entrati nella Casa, vieni etichettato, e quindi la gente reputa impossibile che tu possa riuscire a combinare qualcosa di buono”.