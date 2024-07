Mario Balotelli ubriaco barcolla per strada e poi cade, il VIDEO è virale

Siparietto non proprio edificante per Mario Balotelli. Nelle ultime ore sta infatti circolando in rete il video del calciatore in evidente stato confusionale che barcolla per strada e poi cade. Il filmato, registrato a Lignano Pineta, mostra Mario Balotelli incapace di mantenere l’equilibrio e con evidenti difficoltà a rialzarsi. In sottofondo, si sentono le risate di chi ha assistito alla scena.

Questo breve video, sebbene di pochi secondi, ha scatenato una serie di reazioni sui Social. Mario Balotelli, una volta considerato una promessa del calcio italiano, ha avuto una carriera altalenante, caratterizzata da momenti di grande talento e altrettanti episodi controversi. Attualmente in forza al club turco Adana Demirspor, Balotelli non riesce mai a sfuggire ai gossip e fa spesso parlare di sé per motivi non legati al calcio.

Mario Balotelli barcolla e cade per terra

L’episodio è avvenuto durante un weekend a Lignano Sabbiadoro, rinomata località turistica sull’Adriatico. Balotelli, in compagnia di alcuni amici, aveva probabilmente trascorso una serata particolarmente movimentata nei locali della zona. Nel cuore della notte, è stato notato dai passanti mentre tentava, senza successo, di camminare dritto, finendo invece per cadere rovinosamente a terra. Nel video si vede il momento in cui l’ex attaccante cerca di rialzarsi, supportato da un amico, ma senza riuscirci al primo tentativo. Solo dopo ulteriori sforzi, i due riescono finalmente a rimettersi in piedi.

Le risate e i commenti di chi ha assistito alla scena, immortalati nel video e poi diffusi sui social, hanno contribuito a rendere virale il contenuto. Molti utenti hanno ironizzato sulla situazione, specialmente in considerazione del recente insuccesso dell’Italia agli Europei del 2024. Balotelli, infatti, aveva espresso il suo disappunto per l’eliminazione della Nazionale attraverso un post sui social, ricordando una sua storica rete segnata dodici anni fa agli Europei. Tuttavia, numerosi utenti hanno commentato l’accaduto con sarcasmo, suggerendo che la presenza di Balotelli in campo non avrebbe necessariamente migliorato le sorti della Nazionale. Le immagini del suo stato confusionale hanno portato molti a concludere che, forse, la sua esclusione dai recenti impegni internazionali fosse giustificata.

Oltre alle battute e ai commenti ironici, non sono mancate le voci preoccupate per la salute e il benessere di Balotelli. Alcuni hanno sottolineato la necessità di un sostegno psicologico e fisico per l’ex calciatore, ricordando che episodi come quello ripreso a Lignano potrebbero essere sintomatici di un malessere più profondo. La notorietà di Balotelli, infatti, lo pone spesso sotto una pressione costante, che potrebbe contribuire a comportamenti autodistruttivi.

L’episodio ha anche riacceso il dibattito sul rapporto tra calciatori e alcol. Sebbene non sia raro che gli atleti professionisti si concedano momenti di relax lontano dai campi di gioco, l’immagine di Balotelli in uno stato così compromesso solleva interrogativi sulle conseguenze di tali eccessi sulla carriera e sulla salute degli sportivi. La gestione della vita privata e la capacità di mantenere un comportamento adeguato anche fuori dal contesto sportivo sono aspetti cruciali per la carriera di un atleta di alto livello.