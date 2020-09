Viaggia per 20 km con l’ex marito aggrappato al cofano VIDEO Si erano appena separati

Viaggia per 20 km con l’ex marito sul cofano. L’uomo voleva un confronto dopo la separazione. Ma la donna ha fatto ingranare la prima e non ha esitato a partire.

Si erano appena separati e così l’ex marito, dopo aver chiesto, invano, un confronto alla moglie, è rimasto aggrappato per 20 km sul cofano dell’auto.

Il video virale arriva dalla Cina e racconta di un uomo che, disperato per la separazione, ha provato in tutti i modi a parlare con la ex moglie.

Il protagonista ha raggiunto l’ex per discutere dopo la separazione ma la donna si è rifiutata e ha ordinato all’autista di partire con l’auto.

L’ex marito però non si è dato per vinto ed è rimasto aggrappato al cofano. L’automobile ha percorso circa 20 km prima di fermarsi.

“Non voglio parlarci, se non si sposta partiamo lo stesso” avrebbe detto la donna all’autista della macchina su cui era salita dopo aver incontrato il suo ex marito.

L’uomo, stando a quanto riferito dalla stampa cinese, voleva un colloquio con la donna dopo la fine della relazione.

La ex moglie però non ha avuto alcuna pietà ed ha chiesto all’autista di partire, viaggiando così, sotto la pioggia battente, per circa 20 km.

Documentando inoltre il tutto con il suo smartphone.

Una scena che non è passata inosservata agli occhi degli altri automobilisti, che hanno avvisato le forze dell’ordine.

Tutti e tre i protagonisti del video sono poi stati arrestati. (fonte South China Morning Post)