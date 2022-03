Mariupol, carro armato russo colpito da un missile ucraino: VIDEO virale sui social

Nelle ultime ore è diventato virale sui social il video con un carro armato russo, modello T-72B, colpito da un missile ucraino a Mariupol. Le immagini sono impressionanti perché riprendono l’accaduto davvero da vicino. Infatti, nel video in fondo all’articolo, si vede in maniera chiara l’esplosione del tank.

Guerra in Ucraina, riaperti 3 corridoi umanitari a Mariupol

L’Ucraina ha annunciato la ripresa delle evacuazioni di civili attraverso tre corridoi umanitari, anche dalla città assediata di Mariupol, dopo un giorno di sospensione a causa dei timori di “provocazioni” russe. “Tre corridoi umanitari sono stati approvati nelle ultime ore”, ha detto il vice primo ministro ucraino Iryna Verechtchuk in un video pubblicato su Telegram.

Israele: “La situazione umanitaria a Mariupol è molto grave”

“Israele è profondamente preoccupato per la grave situazione umanitaria a Mariupol e fa appello alla Russia affinché cessi i combattimenti e consenta la evacuazione dei civili in un luogo sicuro”. Lo ha scritto su twitter il ministro degli esteri israeliano Yair Lapid. “Israele – ha aggiunto – si felicita degli sforzi di mediazione fra Russia e Ucraina. Si augura ed opera per il conseguimento di un cessate il fuoco”.

Mariupol, carro armato russo colpito da missile ucraino: il VIDEO

Riportiamo di seguito, il video pubblicato su YouTube che mostra il missile scagliato dagli ucraino mentre colpisce in pieno il carro armato dei russi. Il filmato è diventato popolare sui social nel giro di poche ore perché i fatti sono ripresi da una posizione privilegiata.