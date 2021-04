Marte, Ingenuity vola: il drone-elicottero della Nasa ha volato per la prima volta sul pianeta rosso

Ingenuity vola! Il decollo del drone-elicottero della Nasa su Marte è stato un successo. Si tratta della prima dimostrazione della possibilità di volo controllato su un pianeta diverso dalla Terra e apre nuovi scenari per il futuro dell’esplorazione marziana.

Nella notte gli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa hanno inviato i comandi al drone-elicottero per il volo, previsto alle 9,31 italiane di lunedì 19 aprile. Da quel momento ci sono volute circa tre ore prima di avere la conferma dell’esperimento.

Il segnale è stato trasmesso da Ingenuity al rover Perseverance, che il 3 aprile scorso aveva rilasciato il drone sulla superficie marziana, dopo averlo portato con sé nel lungo viaggio dalla Terra.

Dal rover il segnale è stato trasmesso alla sonda della missione Mars 2020 che si trova nell’orbita marziana, che poi lo ha inviato sulla Terra.

Marte, il volo di Ingenuity è durato 40 secondi

Il volo di Ingenuity è avvenuto in modo completamente automatico e, come previsto, è durato circa 40 secondi. Si è sollevato di circa tre metri, per poi atterrare sulle sue quattro zampe.

Ora il veicolo è a riposo per ricaricare le batterie. Le immagini del volo sono state riprese sia dalle telecamere a bordo di Ingenuity che da quelle del rover, distante dal drone circa 60 metri.

Le prime riprese sono in bianco e nero, soltanto quando il veicolo avrà ricaricato le batterie potrà trasmettere anche le immagini a colori.