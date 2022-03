Marte, la Nasa e il VIDEO del rover cinese Zhurong: anche lui è sul Pianeta Rosso

La Nasa ha rivelato un’immagine a volo d’uccello di Marte in cui c’è la rara apparizione di uno degli unici “residenti” del pianeta. Si tratta del rover cinese Zhurong, visibile come un piccolo punto viola incastonato tra le dune battute dal vento. Secondo quanto riferisce il Sun, il robot delle dimensioni di un’auto è atterrato sul Pianeta Rosso nel maggio 2021 ed è uno dei tre presenti insieme a Curiosity e Perseverance della Nasa.

All’inizio della missione, il Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) della Nasa ha individuato Zhurong dall’all’alto.

Il satellite ora ha condiviso il suo ultimo scatto riguardante le lunghe e tortuose tracce che il robot ha lasciato sulla sua scia. L’immagine è stata scattata l’11 marzo dalla fotocamera HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) dell’MRO. Il lander e il guscio posteriore della navicella spaziale sono visibili anche nel composito, che cattura l’intero viaggio del rover lungo la superficie.

Marte, il rover cinese e la Nasa

“Questa immagine di HiRISE mostra quanto lontano abbia viaggiato il rover in 10 mesi da quando è atterrato”, ha scritto il team di HiRISE in un post sul blog. “Il suo percorso esatto può essere rilevato dalle tracce lasciate dalle ruote sulla superficie”. Pur essendo in grado di individuare dei piccoli elementi, HiRISE scatta delle foto che mostrano vaste aree del terreno marziano

Sta aiutando la Nasa a comprendere meglio l’evoluzione della superficie del pianeta. Il team che gestisce il potente strumento ha sede presso l’University of Arizona. Mentre il rover cinese continua il suo viaggio lungo la superficie, continueranno ad analizzarne le immagini, così come quelle di Marte. Il rover Zhurong, che prende il nome da un mitico dio del fuoco cinese, sta studiando il suolo e l’atmosfera della superficie del pianeta rosso. Oltre a esaminare la geologia del pianeta è anche alla ricerca di segni di vita microscopica, passata e presente.