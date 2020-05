La mascherina per mangiare al ristorante: si apre e chiude in prossimità della bocca

ROMA – In Israele hanno inventato una mascherina che permette di mangiare senza doverla togliere.

La mascherina è munita di un dispositivo manuale che permette di aprire e chiudere la mascherina per inserire la forchetta in bocca.

Ideata per essere protetti anche quando si mangia in compagnia di altre persone, la mascherina sembra, però, non essere adatta a tutti i tipi di cibi.

Come mostra il video che segue, tramite una pinzetta si apre e chiude la parte che si trova davanti alla bocca in modo di premettere di aprire solo il tempo necessario ad ingerire cibi.

Una domanda però sorge spontanea: come si fa ad evitare di sporcarsi?

Intanto emerge che esiste una congiuntivite dovuta all’errato uso delle mascherine chirurgiche.

Se indossate male il fiato che espelliamo dal naso o dalla bocca sale infatti negli occhi.

Per evitare che questo accada bisogna piegarla due volte lungo la parte aderente che poggia sul naso. Prima piegarla a metà e poi i due lati verso l’esterno.

Un accorgimento non da poco visto che con la mascherina indossata ci passeremo molto tempo ogni volta che usciamo di casa (fonte: Yahoo, YouTube, Dagospia).

Video Reuters