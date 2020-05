Mascherine, il trucco per farle aderire al viso: il tutorial dei medici

ROMA – Molti di noi, in questi giorni si sono accorti del fatto che le normali mascherine chirurgiche non aderiscono perfettamente sul volto.

La differenza con quelle professionali è notevole. Per ovviare all’incoveniente, una dottoressa del Corniche Hospital di Abu Dhabi ha realizzato un totorial su Instagram in cui mostra il modo per sigillare il più possibile la mascherina al volto.

I medici conoscono bene questo problema: per ovviare ai buchi che si creano intorno al naso o lungo i bordi esterni, bisognerà fare dei nodi che vanno a stringere di più la mascherina.

Altra cosa da fare è fare con le dita la forma del naso prima di indossarla.

Mascherine, otto su dieci non funzionano

Al di là del fatto che le mascherine aderiscano o meno sul volto, dal Politecnico di Torino è intanto arrivata una sonora bocciatura. Otto mascherine su dieci infatti, a quanto pare non funzionano proprio.

Dallo scoppia dell’epidemia di coronavirus il Politecnico di Torino ha infatti attivato un laboratorio che esegue analisi su mascherine chirurgiche, ffp2 e ffp3. Purtroppo i risultati di queste verifiche sono catastrofici.

Otto su dieci tra i prodotti esaminati nei laboratori torinesi non sono risultati neppure idonei a proseguire con i test successivi, quelli batteriologici che vengono fatti a Bologna, indispensabili per ottenere una certificazione (fonte: La Stampa, Il Fatto Quotidiano, YouTube).

Video La Stampa