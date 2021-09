L’attore Massimo Lopez è stato aggredito da un cinghiale mentre stava buttando la spazzatura. A raccontarlo è lui stesso attraverso un video pubblicato sui social network.

Massimo Lopez aggredito da un cinghiale mentre stava buttando la spazzatura

Lopez è un personaggio pubblico, quindi la sua testimonianza ha avuto un ampio risalto ma queste aggressioni sono state subite anche da persone comuni. Infatti, alcune zone di Roma, sono letteralmente invase dai cinghiali che rovistano nella spazzatura in cerca di cibo.

Riportiamo di seguito, quanto detto da Lopez via social: “La scorsa notte, sono sceso di casa per buttare la spazzatura. A quel punto, ho notato di non essere solo.

C’era anche un cinghiale che mi ha visto e mi ha puntato. Per fortuna sono riuscito a fuggire, lanciando il mio sacco della spazzatura all’interno del cassonetto.

Non è stato facile perché i cassonetti della spazzatura erano completamente pieni. E maleodoranti visto che la spazzatura non viene ritirata da settimane”.

Massimo Lopez attacca le istituzioni: “Non è colpa dei cinghiali, o degli animali, ma delle bestie che permettono tutto questo…”

“La colpa non è dei cinghiali ma delle bestie che non risolvono questa situazione. I cinghiali sono in eccesso. Andrebbero probabilmente sterilizzati. O presto ci invaderanno. E dobbiamo stare attenti perché ci sono numerose aggressioni anche da parte dei gabbiani che ormai sembrano aquile… La colpa non è mai degli animali ma di chi non fa nulla per risolvere questi problemi” (video YouTube).