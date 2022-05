Massimo Ranieri cade sul palco a Napoli, ricoverato per una costola rotta VIDEO

Incidente per Massimo Ranieri durante la sua esibizione al teatro Diana di Napoli. Il popolare artista napoletano, 71 anni, è caduto scendendo una scaletta al centro del palco mentre cantava nello show “Sogno o son desto”, rimediando la frattura di una costola. Ranieri è stato accompagnato all’ospedale Cardarelli, dove è stato sottoposto ad accertamenti ed è ora tenuto sotto osservazione.

Massimo Ranieri cade dal palco durante spettacolo: costola rotta

L’artista avrebbe messo un piede in fallo scendendo dalla scaletta. A seguito della caduta, lo spettacolo è stato interrotto. La direzione e il personale del teatro sono intervenuti subito e hanno chiamato il 118, i cui sanitari hanno prestato le prime cure a Ranieri e lo hanno trasportato in ospedale.

Ranieri è stato condotto al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli dove è stato sottoposto a esami diagnostici e tenuto sotto osservazione per sospetto trauma toracico e varie escoriazioni. Per lui una costola rotta, contusioni alla spalla destra e al dorso lombare e “dispiacere per aver interrotto lo spettacolo” dal titolo “Sogno o son desto”, nel quale l’artista di Santa Lucia avrebbe sciorinato i suoi grandi successi e la sua potente voce.