ROMA – Un simpatico fuorionda del discorso di Sergio Mattarella sul coronavirus fa sorridere gli italiani. Durante le riprese del discorso per l’emergenza coronavirus, Mattarella si ferma più volte per alcuni errori e poi confessa a qualcuno in sala: “Eh Giovanni, non vado dal barbiere neanche io”.

Il video compreso di fuorionda di Mattarella è stato pubblicato per errore sul canale YouTube del Quirinale, salvo poi essere tempestivamente eliminato. Una simpatica gaffe che però non è passata inosservata, dato che diversi utenti dei social network sono riusciti a salvarlo e lo hanno ripostato su YouTube, ma anche su Twitter e su altri canali.

Uno dei primi ad accorgersi dell’errore, dai tweet, è stato il giornalista David Allegranti. Tra gli altri anche Lorenzo Pregliasco di Youtrend. Nel video si vede Mattarella sbagliare il discorso, interrompendosi durante la registrazione per alcuni errori mentre legge il gobbo, per poi esordire: “Eh Giovanni, non vado dal barbiere neanche io…questa volta non lo ripetiamo più…no, aspetti, no”. Una gaffe che lo rende sicuramente più simpatico, umano e vicino ai cittadini.

