VENEZIA – Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha effettuato un sopralluogo in elicottero, domenica 4 novembre, nelle zone alluvionate del Veneto. Come mostrano queste immagini, Salvini è andato in provincia di Belluno, una delle zone più martoriate negli ultimi giorni. Accompagnato dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, Salvini è giunto alla caserma dei vigili del fuoco di Mestre.

Da lì è decollato con un elicottero, visto che al momento è impossibile visitare questi luoghi con altri mezzi: la maggior parte delle strade sono state distrutte da fango e detriti. In queste zone, le conseguenze del maltempo sono state terribili. Decine di frane, strade interrotte, località famose per la loro bellezza completamente rase al suolo e boschi devastati dalle intemperie. Al termine del volo, Salvini e Zaia sono andati all’aeroporto di Belluno dove è stata istituita una sala operativa dalla Prefettura, usata come punto stampa.

Qualche giorno prima della sua visita il ministro dell’Interno ha scritto su Twitter: “La devastazione a #Belluno, la montagna senza più alberi. Mi si stringe il cuore. Domani sarò sul posto, stiamo già cercando (e trovando) i primi 200 milioni di euro per aiutare le popolazioni colpite da questi disastri, dal Veneto alla Sicilia”. Promessa mantenuta.