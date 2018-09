ROMA – Un uomo che carica la spesa in auto e si dice d’accordo con il ministro dell’Interno Matteo Salvini sulla linea dura contro i migranti. Non un uomo qualsiasi, ma un lavoratore di colore, che difende gli italiani: “Non sono razzisti, sono solo stufi”.

Salvini ha pubblicato il video del lavoratore che parla della sua vita, tra tasse e casa con regolare mutuo grazie ad un regolare lavoro, e spiega di essere d’accordo con le politiche della Lega sull’immigrazione, perché uno straniero che viene in Italia deve lavorare e adeguarsi alla vita del Paese che lo ospita.

Un video che il vicepremier e leader della Lega ha condiviso con il commento: “Vale più di 100 articoli”, riferendosi alle critiche ricevute dalla stampa e dal altri esponenti politici per la sua gestione degli sbarchi di irregolari in Italia, come nel caso della nave Diciotti che è costato al ministro dell’Interno una indagine per sequestro di persona avanzata dalla Procura di Agrigento.