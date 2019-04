ROMA – Mattias Ozgun è un terzino destro in forza alla squadra svedese del Degerfors. Il calciatore si è infortunato non appena ha messo piede in campo: Ozgun era appena entrato in campo al posto del suo compagno di squadra Lindahl.

L’episodio è avvenuto nel corso della sfida contro l’Osters, Le due squadre si stavando sfidando in un incontro valevole per la seconda divisione svedese: a causare l’infortunio è stata una manata involontaria sull’occhio sinistro proprio del suo compagno di squadra. Ozgun è entrato in campo coprendosi l’occhio con la mano e poco dopo ha avuto bisogno del soccorso medico. Il calciatore non ha comunque lasciato il campo.