Maurizia Paradiso, lite al parcheggio: mostra seno e di dietro VIDEO

MILANO – Maurizia Paradiso furiosa a Milano, nel parcheggio di un supermercato, mostra seno e sedere ad una anziana.

Il giornalista Gianluigi Nuzzi l’ha ripresa in viale Fulvio Testi mentre inveiva contro una anziana che le aveva fatto presente che non avrebbe dovuto parcheggiare nel posto riservato agli invalidi senza l’apposito permesso.

Nel filmato postato sui social, Nuzzi commenta la scena: “Maurizia Paradiso sta litigando”, si sente dire nel video, in cui il giornalista ricorda che la ex attrice porno è stata condannata a febbraio a tre anni di reclusione per aver pestato il socio in affari.

Ad un certo punto qualcuno chiede alla Paradiso perché si agiti: “Sono sulla mia macchina nel posto degli invalidi, questa arriva…”, spiega la Paradiso. E l’anziana: “Se non ha fuori il tagliando degli invalidi non è regolare”.

Maurizia Paradiso sostiene di essere in possesso di un tesserino di invalidità, ma la signora continua a dirle che occorre il tagliando blu: “È inutile che faccia casino!”.

A quel punto Paradiso replica: “Io sono un invalida civile al 100%, ma che cazzo vuoi tu dalla mia vita?! Ma perché non mi baci questo cu*o? Una bella leccata al c**o!”. E a quel punto si è abbassata i pantaloni per mostrare proprio il di dietro.

A quel punto la donna le ha detto: “Come sei volgare, mi vergogno di essere una donna”. E la Paradiso: “Io non sono una donna sono un travestito, te l’ho già detto tre volte ok? Ti ho già detto che qui sotto ho una min*** così! Non rompermi i cogl****!!! Io non capisco perché questa cazzo di malattia non ha fatto il suo corso! (e bestemmia)”. E poi aggiunge: “Sai cosa dicono le mie tette?! Succhiamele tr**a!!!”. (Fonti: Instagram, YouTube)