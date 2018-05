ROMA – Maurizio Crozza nella consueta copertina di Che Fuori Tempo che Fa, programma condotto da Fabio Fazio su Rai1, prende di mira la richiesta di nuove elezioni avanzata da Luigi Di Maio:

“Torniamo a votare a giugno, ma per cambiare cosa? Noi siamo sempre gli stessi, loro sono sempre gli stessi e nelle stesse posizioni: Salvini non molla Berlusconi, Renzi non molla il suo ego e Fico non molla la sua colf…”.