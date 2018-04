ROMA – Maurizio Crozza con la consueta copertina a Che Fuori Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai1. Il comico genovese apre sui risultati delle elezioni in Molise: “Il Pd ha preso una tranvata, se pensi che il Molise il Pd lo governava e hanno preso l’8,6%! Il Pd in Molise si è istinto come l’avvoltoio capovaccaio in Puglia“. Poi lancia un appello alla Wwf.

Poi lancia la sua idea per reintrodurre qualche esemplare di sinistra in Molise: “Facciamo come con le vipere. Catapultiamo dagli aerei sull’Appenino molisano qualche esemplare di sinistra tipo vecchi sindacalisti della Cgil come Landini e Camusso sperando che toccando il suolo si accoppino tra loro”.

Su YouTube e RaiPlay il video, riproposto per intero da Blitz Quotidiano qui di seguito: