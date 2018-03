ROMA – Maurizio Sarri s’infuria con la giornalista durante la conferenza stampa di Tv Luna, emittente locale campana ad un certo punto sbotta contro una giornalista che gli chiede se sia troppo dura nel dirle che questa sera lo scudetto è compromesso (al terzo minuto circa del video postato su Corriere Tv che segue): “Non ti mando a fare in c... perché sei una donna”.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela

L’allenatore del Napoli è decisamente nervoso in conferenza stampa dopo la partita pareggiata a Milano con l’Inter.