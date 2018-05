ROMA – Risate nello studio di #cartabianca. Lo scrittore, scultore e alpinista Mauro Corona fa le avances alla conduttrice Bianca Berlinguer. Si parlava di un possibile incontro tra Corona e il professor Giulio Sapelli [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play], che per qualche ora è stato vicinissimo all’indicazione come presidente del Consiglio, non particolarmente gradito dallo scrittore.

“Lei sta a Venezia, lui a Milano non è che vi dovete abbracciare o baciare sulla bocca”, ha spiegato Berlinguer. La replica di Corona ha provocato un coro di risate: “Sulla bocca bacerei lei, non Sapelli” ha detto lo scrittore. Il video, che contiene contributi www.raiplay.it, è stato pubblicato da Corriere Tv.