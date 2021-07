Max Kruse, il calciatore tedesco e la proposta di matrimonio in diretta TV VIDEO

Al termine della partita Germania-Arabia Saudita il calciatore tedesco Max Kruse, davanti alle telecamere, si è inginocchiato chiedendo alla fidanzata di sposarlo.

Max Kruse, la maglietta con la scritta in curdo per la fidanzata

Kruse, calciatore dell’Union Berlino, dopo la partita con l’Arabia Saudita (per la cronaca finita 3-2 per i tedeschi) è stato intervistato in diretta dal canale televisivo che trasmette le Olimpiadi in Germania, Das Erste.

Nell’intervista post-partita il calciatore dell’Union Berlino Kruse, all’improvviso ha fermato le domande del giornalista dicendo che aveva un messaggio per la sua fidanzata. Così il calciatore si è allontanato dal microfono, si è tolto la fascia da capitano e la maglia numero 10 e alla fine ha mostrato un’altra maglia questa volta con una scritta in curdo, la lingua che parla la sua fidanzata.

Max Kruse, la proposta in diretta dopo Germania-Arabia Saudita

Kruse poi si è inginocchiato e guardando la telecamera, con il microfono tra le mani, ha mostrato la maglia con il messaggio, e alla fidanzata ha detto: “Ti amo, vuoi sposarmi?”

Insomma: un vero e proprio gesto d’amore. Una vera e propria proposta in diretta TV. Come è andata a finire? Beh, la fidanzata ha detto… sì. A novemila chilometri di distanza.