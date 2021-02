Maxus Life Home V98 Villa Edition costa 413mila dollari, circa 340mila euro ed è un camper a due piani con una veranda belvedere che si espande grazie alle pareti scorrevoli che possono oscurarsi grazie alla tecnologia LCD.

Il vetro infatti diventa da trasparente a opaco consentendo maggiore privacy.

Maxus Life Home V98 Villa Edition, il camper extra lusso cinese

Il camper di fabbricazione Maxus, un marchio cinese, manda definitivamente in soffita le vecchie roulotte. Almeno per il momento è acquistabile solo in Cina.

Tra le caratteristiche del Maxus c’è l’ascensore

La caratteristica più significativa è senza dubbio questo secondo piano in espansione completo di ascensore. In tutto quasi 20 metri quadrati calpestabili.

Munito di un’illuminazione che funziona grazie ai comandi vocali, gli spazi abitativi interni possono essere arredati a piacimento con articoli extra di lusso. Tra questi un sistema audio Jbl, una lavatrice, un forno e un condizionatore molto potente.

C’è una schermata di infotainment collegata ad un app presente sul telefonino di chi si trova a bordo.

C’è anche un secondo angolo cottura estraibile che si trova dietro la ruota posteriore sul lato passeggero e che permette di avere una cucina posizionata in un altro punto, magari più panoramico o funzionale. E’ munito inoltre sia di doccia, sia di vasca da bagno.