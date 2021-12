Medici No Vax irrompono nell’assemblea dell’Ordine a Roma e urlano ai colleghi “vergogna” e “mafiosi”

Medici No Vax irrompono nell’assemblea dell’Ordine a Roma all’hotel Palace e urlano ai colleghi “vergogna” e “mafiosi”. Una cinquantina di sanitari ha protestato contro l’obbligatorietà del vaccino e la sospensione dei sanitari non vaccinati che viene fatta su segnalazione delle Asl.

Tra le due opposte fazioni (pro-Vax e No Vax) sono volati insulti e spintoni. Sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri.

L’assemblea, inizialmente convocata per discutere dell‘approvazione del bilancio, è stata rinviata.

Il ministro della Salute ha sentito telefonicamente il Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma Antonio Magi ed ha espresso “sostegno e solidarietà”. Speranza ha espresso anche “gratitudine per il lavoro quotidiano, svolto a tutela del diritto alla salute”.

Medici No Vax: “Siamo stati demansionati”

Questa la denuncia di una dottoressa contraria ai vaccini che lavora nell’azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini. La donna cinquantennne era presente all’assembla dell’Ordine dei medici: “Ci sono professionisti che non pagano la tassa annuale, ma invece ci si sbriga a sospendere i medici che non sono vaccinati”.

Per il fatto di non essere vaccinata sono stata demansionata. Ora il mio compito è contattare i pazienti per fissare gli appuntamenti sull’assistenza medica”.