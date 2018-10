SYDNEY – Meghan Markle è incinta e non nasconde più il suo pancino. La dimostrazione arriva da questo video in cui la Duchessa del Sussex ha sfoggiato un tubino bianco che lascia intravedere un accenno di pancino.

La Markle e il principe Harry sono in Australia per un incontro col Governatore generale dell’Australia Peter Cosgrove, il primo impegno ufficiale della Duchessa col principe Harry in terra australiana. I due sono a Sydney per presenziare agli Invictus Games, i giochi sportivi dedicati a veterani e reduci feriti in guerra.

Il rappresentante della Regina Elisabetta II e la moglie hanno regalato alla coppia reale un paio di stivaletti e un canguro di peluche, con tanto di piccolo nel marsupio.

Meghan ed Harry sono in attesa del loro primo figlio. La coppia ha appena ufficializzato la gravidanza di lei proprio in concomitanza di questo viaggio, che durerà due settimane. Il piccolo nascerà in primavera ed è già cominciato il toto nomi.

Se nasce femmina questa volta sarà Diana: i bookmaker giocano d’anticipo sul toto-nome del futuro Royal Baby dei duchi di Sussex. “Diana è chiaramente favorita” se si tratterà di una bambina, dice un portavoce di Paddy Power, agenzia di scommesse britannica che ‘piazza’ al momento questa ipotesi 8 contro uno, in testa alla lista delle probabilità femminili. Anche se un’altra agenzia, Ladbrokes, non esclude affatto l’alternativa di Victoria.