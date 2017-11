LONDRA – Meghan Markle prima di diventare la fidanzata di Harry d’Inghilterra e l’attrice celebrata di Suits, circa dieci anni fa, racimolava qualche soldo per pagarsi gli studi. Come? Meghan faceva la valletta dell’edizione americana di Affari Tuoi, quello che da noi è conosciuto anche come “il gioco dei pacchi”.

L’attrice sfilava e sorrideva in minigonna con una valigetta piena di soldi a “Deal to deal”. “Lo facevo per far quadrare i conti mentre cercavi di diventare attrice” ha spiegato la Markle che ora si appresta a diventare una delle donne più chiacchierate al mondo. Tra il 2006 e il 2007, Meghan era una delle 26 ragazze del cast e ciascuna aveva un numero. Dentro la valigetta di metallo che portavano ci poteva essere una somma di denaro che andava da un penny a un milione di dollari.

Lo spettacolo, che era condotto dall’attuale giudice di “America’s Got Talent” Howie Mandel, è stato cancellato dai palinsesti della Nbc nel 2009 dopo quattro anni. Meghan ora lascerà la sua parte nella serie di successo “Suits” per trasferirsi nel Regno Unito accanto al suo Harry. Su Vimeo un video tratto da una puntata di “Deal to deal”.