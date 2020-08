Melania Trump, nel suo discorso alla convention repubblicana per il marito Donald Trump, ha ricordato il bimbo in attesa di trapianto di cuore conosciuto a Roma: “Mi commosse”

Nel suo intervento alla convention repubblicana per la rielezione di Donald Trump, la First Lady Melania Trump ha ricordato Demetrios, il bimbo greco che conobbe durante la visita che fece il 24 maggio 2017 all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Le parole di Melania Trump

“Ricordo un bambino che ho incontrato al Bambino Gesù a Roma, in Italia. Appresi che da molto tempo aspettava un trapianto, mi veniva da piangere, abbiamo continuato a parlarne mentre andavamo in Belgio, che era la nostra seconda tappa, abbiamo saputo che si era trovato un donatore. Ripenso tante volte a lui e a tanti piccoli pazienti che ho conosciuto anche nel nostro Paese”.

Il trapianto di cuore

Il piccolo era in attesa di un trapianto di cuore, che fece proprio il giorno dopo la visita della Trump. Il trapianto, a quanto apprende l’AGI, riuscì al 100 per cento, ma purtroppo nel bambino è insorta una nuova patologia neuro degenerativa ereditaria per la quale si sta aspettando una terapia genica sperimentale.

Demetrios vive a Roma con i suoi genitori che hanno avuto da poco una figlia. Lo scorso 15 novembre ha partecipato con la famiglia alla serata di Rai Uno per i 150 anni del Bambino Gesù. (Fonti: Agi, YouTube)