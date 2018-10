ROMA – Melania Trump balla nuda di fronte alla storica scrivania dello Studio Ovale alla Casa Bianca in un video rap. Ma è solo una sosia. E negli Stati Uniti è già polemica per il video del rapper T.I. (ma il suo vero nome è Clifford Harris).

Video lanciato su Twitter con la frase: “Caro 45 – inteso come quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, appunto – Io non sono Kanye”. Un chiaro riferimento allo scambio di effusioni fra The Donald e il rapper Kanye West che si sono visti la settimana scorsa durante un pubblicizzatissimo incontro a Washington.

Il video è stato girato per lanciare il nuovo album Dime Trap. E mostra una modella sosia di Melania Trump che si spoglia dalla celebre giacca sfoggiata lo scorso luglio – quando andò in Texas per visitare i piccoli migranti separati dai genitori – con la scritta “I really don’t care do U?”, “Non mi interessa, e a te?”. E il videoclip non è passato inosservato. Anzi.

Pare che il filmato abbia infastidito la First Lady. Tanto che il suo capo dello staff Stephanie Grisham ha chiesto su Twitter di boicottarlo bollandolo come “disgustoso”.