Melito Porto Salvo, yacht si arena in spiaggia. Due cittadini britannici feriti VIDEO

Uno yacht si è arenato sulla spiaggia di Melito Porto Salvo, Reggio Calabria.

A bordo, due cittadini britannici, rimasti feriti e condotti all’ospedale. I due cittadini britanni per fortuna non sono in gravi condizioni. Questo almeno è quel che si sa per ora.

Melito Porto Salvo, yacht si arena in spiaggia. L’impatto e l’arrivo dei soccorsi

L’impatto dello yacht sulla spiaggia di Melito è stato ripreso anche con un cellulare. Nelle immagini si vede lo yacht impattare, anche violentemente, contro la spiaggia. Le immagini, come ovvio, in queste ore hanno più o meno fatto il giro dei social. Come detto, infatti, l’impatto non è stato dei migliori.

Alla fine lo yacht è rimasto fermo, parcheggiato sulla spiaggia.

Melito Porto Salvo, yacht si arena in spiaggia. Le prime ricostruzioni

Resta ancora da capire il perché dell’impatto. Molto probabilmente i due hanno perso il controllo dello yacht. Yacht che alla fine si è letteralmente schiantato sulla spiaggia di Melito Porto Salvo.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di porto di Reggio Calabria e le forze di polizia che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Sicuramente nei prossimi giorni si saprà qualcosa di più sulle condizioni dei due britannici e sui perché dell’impatto.