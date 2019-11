ROMA – Giorgia Meloni canta e balla sulle note di “Io sono Giorgia“, il tormentone nato sulle sue parole pronunciate durante il comizio in Piazza San Giovanni, a Roma. Accade a L’Aria che Tira, in onda su La7, dove la leader di Fratelli d’Italia si è esibita in un balletto improvvisato assieme alla conduttrice Myrta Merlino.

“L’altro giorno anche mia figlia Ginevra cantava genitore 1, genitore 2”, ha raccontato la Meloni che sembra apprezzare lo scherzo finché dura. Nel corso della trasmissione la parlamentare ha poi avuto modo di gongolare sui numeri dell’ultimo sondaggio Swg, condotto per il TgLa7 di Enrico Mentana.

Stando alle ultime rilevazioni infatti il partito di Giorgia Meloni è volato sopra il 10%, raggiungendo per la prima volta nella sua storia un consenso a due cifre. Interrogata in merito dalla conduttrice e sui rischi di stare all’opposizione con un gigante come Matteo Salvini, Meloni commenta: “Sento dire da anni che con lui che cresce, Fratelli d’Italia è spacciata. Io ho spiegato cento volte che siamo due cose diverse e mi sembra di averlo dimostrato: FdI, nonostante il lavoro straordinario di Salvini, è il partito che cresce di più”.

Forte dei suoi numeri, quindi Meloni lancia un messaggio all’alleato del Carroccio: “Salvini? Mi aspetto dica una parola chiara su Luigi Di Maio, che dica definitivamente che non c’è possibilità di una nuova alleanza tra Lega a M5s. Per questo chiedo la stipula del famoso patto anti-inciucio, per rispetto ai cittadini”, conclude.

Fonte: L’Aria che Tira, La7