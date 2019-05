ROMA – Giorgia Meloni e il lapsus durante la diretta Facebook: “Abbiamo un’Europa dove io devo farmi dire da Macron quanto deve essere il diametro delle zucchine che i miei pescatori possono pescare nei mari italiani. Però poi Macron in Libia fa campagna per acquisire il controllo della libia, cacciare l’Eni e cacciare gli italiani. E la Ue non dice niente”.

Queste le parole della leader di FdI, in una video-diretta sui social. A causa dell’errore, l’ironia sui social e stata quasi inevitabile. Uno tra i primi ad intervenire è stato Carlo Calenda che su Twitter ha scritto:

“Sospendo i Tweet ironici sulla Meloni. Il caso è evidentemente grave e va gestito professionalmente”.

Giorgia Meloni però non ci sta e precisa che si è trattato di un lapsus: al posto delle zucchine avrebbe voluto dire vongole. E infatti la correzione è arrivata subito dopo su Facebook: “Ho detto per sbaglio ‘le zucchine pescate nei nostri mari’ durante una diretta fb. Non una grande notizia per la verità”.

E aggiunge: “Qual è il problema? Che se sono di destra devo per forza essere ignorante e impreparata? Oppure che mi sono permessa di tirare in ballo il beniamino Macron?”.

Fonte: Twitter, Facebook