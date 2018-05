ROMA – “Ricordo a Mentana che anche a noi sappiamo dare notizie in diretta”. Così Corrado Formigli ha esordito polemico a Piazza Pulita, in onda su La 7 con circa 40 minuti di ritardo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Tutta colpa di Enrico Mentana che ha tenuto la linea ad oltranza per trasmettere in diretta la nascita del governo Conte.

Formigli non l’ha presa per niente bene e scusandosi con i telespettatori e gli ospiti in studio ha detto a chiare lettere: “Ringrazio Mentana per i 40 minuti di ritardo dipeso da una scelta della rete. Vorrei ribadire a Enrico Mentana che sono parecchi anni che ci occupiamo di notizie e siamo abituati a darle in diretta e ne siamo orgogliosi”.

Parole che potrebbero avere ripercussioni interne nella rete di Urbano Cairo.