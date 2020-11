Dries Mertens ai Quartieri Spagnoli per rendere omaggio a Diego Armando Maradona VIDEO

Dries Mertens è andato in via De Deo, nei Quartieri Spagnoli, a deporre un mazzo di fiori sull’altare allestito dai tifosi davanti al murale di Maradona.

L’attaccante belga del Napoli è sceso dall’auto e ha depositato i fiori, poi ha fatto qualche passo indietro e si è fermato a guardare il grande dipinto che prende tutta la facciata del palazzo.

Nei minuti seguenti al triplice fischio finale del match di Europa League contro il Rijeka (vinto dagli azzurri 2-0) Mertens aveva parlato così della scomparsa del fuoriclasse argentino.

“E’ stato un brutto momento. Per me e non posso neanche pensare per tutte le persone che hanno vissuto qui, per tutta Napoli. Diego è stato importante per la società, per la città, per il Sud. L’ultima immagine che ho di Maradona è di un uomo che rideva e che amava il calcio, che quando toccava il pallone faceva qualcosa di straordinario. Oggi c’era il sole, c’era un bel tempo, questo ci fa capire che bisogna andare avanti. Era dura oggi mettere la maglia, ero emozionato. E’ difficile da spiegare”.

“Non potrò mai essere alla tua altezza”

Mertens, il miglior marcatore di tutti i tempi della storia partenopea con 128 reti all’attivo, aveva già dedicato un post a Maradona.

“Quando 7 anni fa mi hanno proposto di firmare per il Napoli, il mio pensiero è subito andato alle magie che ti ho visto fare in maglia azzurra… Se negli ultimi anni il mio nome è stato messo vicino al tuo mi scuso, perché non potrò mai essere alla tua altezza, quello che hai fatto per la nostra città resterà per sempre nella storia. Da domani indossare la maglia azzurra sarà una responsabilità maggiore. Ciao idolo è stato un orgoglio conoscerti”. (fonte TUTTONAPOLI.NET)