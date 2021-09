Messi e il fallo killer di Martinez in Argentina-Venezuela: la gamba gli si piega VIDEO

Un fallo killer quello che ha subito Leo Messi da parte di Adrian Martinez: un’entrata a gamba tesa direttamente sulla tibia con la gamba del campione argentino che si è vistosamente piegata. Argentina e soprattutto i tifosi del Psg sono rimasti per un po’ con il fiato sospeso. Fortunatamente Messi pare essere fatto di gomma e così poi dopo è tornato a giocare.

Il fallo killer subito da Messi

La partita è quella per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Di fronte Argentina e Venezuela. Alla mezz’ora del primo tempo del match bruttissimo fallo di Martinez su Leo Messi. Il difensore centrale del Deportivo La Guaira è intervenuto con un tackle killer sulla tibia dell’avversario. La gamba di messi che si è piegata in modo innaturale. Tutti si sono accorti immediatamente della gravità del fallo, con Messi che ha accusato il colpo, molto dolorante. Sono state necessarie cure per quasi 5′. Alla fine però fortunatamente la Pulce si è rimessa in piedi, riuscendo anche a proseguire la sua partita.

La partita tra Venezuela e Argentina

Lautaro Martinez e Joaquin Correa dell’Inter protagonisti del successo dei freschi campioni del Sudamerica in terra venezuelana con una rete a testa. E sono sempre loro a regalare le migliori giocate.L’Argentina ha chiuso in scioltezza liquidando la pratica con un 3-1 che consolida il secondo posto in classifica in attesa del big match contro il Brasile (a+6 in classifica) di domenica sera.