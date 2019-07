ROMA – Un bambino di 10 anni ha perso la vita mentre sta giocando a calcio con un amico in un campetto da calcio. Il piccolo si è arrampicato con l’amichetto sulla traversa della porta che si è ribaltata schiacciando uno dei due bambini che è rimasto esamine a terra.

E’ accaduto Messico a San Agustin de las Juntas, piccolo centro nei pressi della città di Oaxaca. La tragedia si è consumata quando i due bambini hanno deciso di saltare e arrampicarsi sulla traversa di una porta. Il tragico epilogo è stato ripreso da una telecamere di sicurezza: i due hanno iniziato a dondolarsi con le braccia sulla traversa della porta che però a un certo punto ha ceduto ribaltandosi.

Inutile la corsa in ospedale per il bambino: il piccolo rimasto schiacciato dalla traversa è stato portato in ambulanza d’urgenza in ospedale: qui i medici, secondo quanto ricostruiscono le cronache locali, non hanno però potuto far nulla per salvarlo. Il bambino è morto durante il tragitto per arrivare in ospedale.

Le autorità locali hanno aperto un’indagine sul caso: decisive per chiarire la dinamica dell’accaduto le immagini registrate dalle telecamere. Qualcuno sui social ha fatto notare che in questo caso “si può anche parlare di poca sicurezza, ma ad uccidere quel bambino non è stata la porta del campetto, ma chi avrebbe dovuto vigilare, a cominciare dai genitori”.

Fonte: Youtube, Fanpage