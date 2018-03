ARIO DE ROSALES – La tribuna collassa improvvisamente durante la parata militare. Accade nella cittadina di Ario de Rosales nello Stato messicano di Michoacan. Mentre è in corso la sfilata, le persone che assistono in piedi posizionate su una tribuna sotto ad un portico che si trova di lato, finiscono improvvisamente a terra: la pedana sotto ai loro piedi ha ceduto improvvisamente ferendo tre persone.

Tra loro, uno spettatore ha riportato un grave infortunio alla gamba ed è stato portato in ospedale. Gli altri due hanno invece subito ferite più lievi e sono stati trattati sul posto. Alla parata civica era presente anche il governatore dello Stato, Silvano Aureoles, il cui posto era accanto alla tribuna crollata.

Aureoles e gli altri funzionari statali sono stati fatti evacuare in maniera precauzionale e la parata è stata temporaneamente sospesa per valutare l’entità del crollo e curare gli spettatori feriti.

A soccorrere gli spettatori, circa una dozzina, sono stati i militari stessi. La protezione civile messicana, dopo aver curato e scortato gli spettatori in un altra zona, ha deciso che la parata potesse riprendere. Le autorità locali hanno intanto avviato un’indagine per capire cosa sia realmente accaduto e se ci siano o no dei responsabili da denunciare.