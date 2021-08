Messico, un elicottero della Marina si è schiantato durante le fasi di atterraggio di emergenza ad Agua Blanca, nello stato di Hidalgo, senza fortunatamente causare vittime.

Messico, elicottero della Marina si schianta durante le fasi di atterraggio

E’ accaduto il 25 agosto. Il mezzo era diretto verso le aree colpite dall’uragano Grace. Probabilmente a causa di un guasto meccanico è preipitato su un autobus in transito che è stato colpito di striscio. L’elicottero ha cominciato a girare e il bus è riuscito a togliersi dalla traiettoria in tempo.

Messico, tre passeggeri feriti: a bordo anche un ministro

In tutto sono tre i passeggeri feriti, tutti trasportati in un vicino ospedale in ambulanza. Il governatore dello stato di Veracruz, Cuitlahuac García, ha scritto su Twitter che a bordo viaggiava anche Éric Cisneros, il segretario del governo dello Stato. Cisneros è rmasto ferito ma in condizioni stabili.

Uragano Grace in Messico

Stando ai dati riportati dall’Ansa cinque giorni fa, il bilancio dei morti causati dal passaggio dell’uragano Grace nello Stato messicano di Veracruz è salito a nove.

Il numero dei dispersi, sempre stando sempre a quanto scrive l’Ansa, resta fermo a tre: lo ha reso noto il governatore dello Stato, Cuitláhuac García Jiménez.