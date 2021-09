Messico, luci telluriche durante il terremoto di magnitudo 7.0: il VIDEO è virale sui social. Poche ore fa, in Messico, si è verificato un terremoto di magnitudo 7.0. In seguito a questo terremoto, sono comparse in cielo delle strane luci.

Immortalate prontamente dai messicani con i telefoni cellulari e poi caricate sui social network. Si tratta delle luci telluriche.

Messico, luci telluriche durante il terremoto: ecco cosa sono

Ma cosa sono? Le luci telluriche sono un fenomeno ottico inusuale dell’atmosfera, simile in apparenza ad una aurora boreale, caratterizzato da una luminosità che appare in cielo sopra o in vicinanza di aree con stress tettonico, attività sismica o eruzioni vulcaniche.

Sono visibili specialmente durante la notte. Cronache del passato hanno descritto la presenza di tali luci, ma per molto tempo sono state considerate un mito.

I sismologi hanno accertato la loro esistenza quando sono state fotografate in Giappone a Nagano durante lo sciame sismico di Mitsushiro, verificatosi tra il 1965 e il 1967.

Come spiega Wikipedia, le cause delle luci telluriche non sono ancora state pienamente chiarite: sono state proposte varie teorie per spiegare la loro manifestazione.

Quella più recente ipotizza che le luci telluriche siano dovute alla ionizzazione in alcuni tipi di rocce dell’ossigeno in esse presente.

A seguito della rottura di legami perossidici prodotta dalle elevate tensioni che si manifestano prima e durante un terremoto.

Dopo la ionizzazione, gli ioni risalirebbero lungo le fessurazioni della roccia fino a raggiungere l’atmosfera ionizzando a loro volta alcuni strati d’aria e dando luogo a un plasma in grado di emettere luce.

Messico, luci telluriche durante il terremoto: cosa è stato scoperto tramite esperimenti in laboratori

Esperimenti di laboratori confermano che alcune rocce sono effettivamente in grado di ionizzare l’ossigeno in esse contenuto quando sono soggette a elevati livelli di tensione.

Dalle ricerche emerge inoltre che la probabilità di generazione delle luci telluriche dipenda dall’angolazione della faglia con un loro aumento nel caso di faglie subverticali o quasi verticali.

Come conclude Wikipedia, un’altra teoria afferma che la causa vada ricercata negli intensi campi elettrici creati per piezoelettricità dai movimenti tettonici di rocce contenenti quarzo (video YouTube).