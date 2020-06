Calessi trainati da cavalli che a forte velocità corrono in strada a Messina. Una corsa tra auto e motorini finita anche con un incidente.

Una via di Messina infatti si è trasformata qualche sera fa in una pista per la corsa di cavalli. È successo a viale Giostra dove due fantini si sono sfidati in una gara clandestina. Il tutto accompagnati da una folla di spettatori che li seguiva in auto o in motorino.

Grida, schiamazzi e clacson hanno accompagnato la competizione che non è finita bene per uno dei due sfidanti. Uno dei due infatti è caduto dal calesse e trascinato per metri dal cavallo spaventato dal frastuono che correva a folle velocità sull’asfalto.

La corsa dell’animale finisce contro il guardrail mentre intorno gli spettatori, anche tre o quattro su ogni motorino riprendevano la scena. (Fonte YouTube).